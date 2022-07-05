Украина

Директор Шахтаря розкритикував організацію ФІФА.

Даріо Срна дав інтерв'ю виданню The Mirror, де розповів, з якими проблемами зіштовхнувся Шахтар після початку повномасштабної війни.

Зокрема, якщо від УЄФА ще можна дочекатися допомоги, ФІФА взагалі не намагається допомогти українському футболу та його футболістам.

"Багато людей кажуть, що підтримують Україну, але не роблять цього. Наприклад, ФІФА не захищає український футбол та його гравців, як УЄФА. Ми, як клуби, шукаємо якийсь компроміс у цій складній ситуації, бо інакше ми безкоштовно втратимо багато гравців, у яких ми вклали гроші.

ФІФА має розуміти, що має захищати всіх гравців з України — це їхній обов'язок у цій війні. Ми маємо знайти спосіб знайти компроміс, інакше це буде складно, і нам, можливо, доведеться звертатися до суду.

Ми боротимемося за наші клуби, бо хочемо, щоб нас поважали — ми найкращий клуб у Східній Європі, і ми боротимемося за цей імідж та нашу повагу. Інші допомогли нам: президент УЄФА Олександр Чеферін допоміг нам вижити, але ФІФА цього не робить і якщо вони цього не зроблять, ми подамо до суду", — наводить слова Даріо Срна The Mirror.

Найближчим часом Шахтар може втратити Додо та Манора Соломона, які близькі до переходу до Фіорентини та Фулгема.