Украина

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.

В рамках тренувального збору у Швейцарії київське Динамо провело четверту товариську зустріч. Суперником став місцевий Сьон.

Підопічні Мірчі Луческу, після нічиєї проти Івердон-Спорт (1:1), поразки від Лозанни-Спорт (0:2) та перемоги над Сьоном (1:0) декількома днями раніше, не змогли обіграти чергового представника "елітного" дивізіону Швейцарії. Команди за основний час зустрічі так і не спромоглись відкрити рахунок.

Огляд матчу:

Янг Бойз — Динамо Київ 0:0

Янг Бойз (стартовий склад): фон Бальмос — Цезігер, Угринич, Канга, Чайва, Еліа, Фасснахт, Ніассе, Гарсія, Люстенбергер, Рідер.

Динамо Київ: Бущан (Нещерет, 46) — Кендзьора (Тимчик, 57), Забарний (Боль, 78), Попов (Сирота, 74), Караваєв (Дубінчак, 62) — Сидорчук (к) (Шепелєв, 62), Шапаренко (Андрієвський, 62), Буяльський (Гармаш, 74), Вербич (Ванат, 57), Циганков (Антюх, 78) — Бєсєдін (Супряга, 74).

Попередження: фон Бальмос.