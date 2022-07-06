Украина

Зустріч між українським та бельгійським клубами запланована на 15 липня.

Динамо Київ продовжує готуватися до нового сезону української Прем'єр-ліги шляхом проведення товариських поєдинків.

Наступним суперником підопічних Мірчі Луческу стане бельгійський Антверпен, який оголосив про старт продажу квитків на своєму офіційному сайті.

Матч відбудеться 15 липня о 21:00 за київським часом на домашньому стадіоні Антверпена та матиме благодійний характер із гаслом "Гра за мир".

Зазначимо, що окрім сезону УПЛ київське Динамо готується до матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Фенербахче, які відбудуться 20 та 27 липня.