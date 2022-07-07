Футболіст відправився у оренду на батьківщину.
Нельсон Монте, Дніпро-1
07 липня 2022, 00:30
В захисника СК Дніпро-1 португальця Нельсона Монте закінчився договір оренди з іспанською Альмерією.
Але за український клуб у наступному сезоні він виступати не буде. Футболіст знову орендований, на цей раз португальським Шавішем.
Оренда розрахована на наступний сезон. Шавіш зумів зберегти прописку у вищому дивізіоні країни завдяки перемозі над Морейренсі у плей-оф.
Що стосується Монте, то у складі Альмерії він не з'являвся на поле, провівши в іспанській команді п'ять місяців.