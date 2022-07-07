Київське Динамо продовжує фінансово та матеріально допомагати Збройним Силам України, які боронять нашу землю від російських окупантів.

Так, столичний клуб купив та передав два позашляховики одному з підрозділів, у якому воюють фанати клубу.

"З перших днів війни Динамо не залишається осторонь та надає всебічну допомогу тим, хто її потребує, не залишаючи без уваги жодне звернення", — наголошує повідомлення на офіційному сайті.

Раніше повідомлялось, що на війні загинув вихованець ПФК Львів.