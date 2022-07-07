Кияни продовжують допомагати українським захисникам.
фото динамо київ
07 липня 2022, 07:38
Київське Динамо продовжує фінансово та матеріально допомагати Збройним Силам України, які боронять нашу землю від російських окупантів.
Так, столичний клуб купив та передав два позашляховики одному з підрозділів, у якому воюють фанати клубу.
"З перших днів війни Динамо не залишається осторонь та надає всебічну допомогу тим, хто її потребує, не залишаючи без уваги жодне звернення", — наголошує повідомлення на офіційному сайті.
Раніше повідомлялось, що на війні загинув вихованець ПФК Львів.