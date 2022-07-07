Украина

Кияни продовжують допомагати українським захисникам.

Київське Динамо продовжує фінансово та матеріально допомагати Збройним Силам України, які боронять нашу землю від російських окупантів.

Так, столичний клуб купив та передав два позашляховики одному з підрозділів, у якому воюють фанати клубу.

"З перших днів війни Динамо не залишається осторонь та надає всебічну допомогу тим, хто її потребує, не залишаючи без уваги жодне звернення", — наголошує повідомлення на офіційному сайті.

Раніше повідомлялось, що на війні загинув вихованець ПФК Львів.