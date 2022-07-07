Київська команда продовжує готуватися до нового сезону.
Фото: ФК Динамо
07 липня 2022, 11:27
У середу ввечері Динамо провело тренувальний матч проти резервного складу Сьйона з основою якого кияни зустрічалися минулого тижня.
Гра "біло-синіх" та дублерів Сьйона була суто тренувальною та закритою для ЗМІ.
Кияни володіли ігровою перевагою протягом усієї гри та перемогли з рахунком 6:1.
Сьйон-2 — Динамо 1:6
Голи: Аймон (38) — Гармаш (1, 20), Дубінчак (58), Ванат (61, пен.), Антюх (80, 82).
Стартовий склад Динамо: Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Вівчаренко, Шепелєв, Яцик, В.Волошин, Гармаш, Ванат, Супряга.
На заміну виходили: Нещерет, Боль, Андрієвський, Тимчик, Дубінчак, Антюх.