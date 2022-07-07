Клуб вирвав перемогу на останніх хвилинах.
ФК МЕталіст
07 липня 2022, 20:52
Харківський Металіст у рамках третього матча на сборах у Туреччині переграв Антальяспор.
Команди грали на рівних увесь поєдинок, але у самому кінці український клуб вирвав перемогу завдяки голу від Танковського.
Відзначається, що пряма трансляція, а також фільмування цього матчу не проводилися на вимогу турецької сторони.
Металіст — Антальяспор 1:0
Гол: Танковський, 90+5
Металіст: Рибка – Вернаттус, Мизюк, Ралюченко, Танчик – Танковський, Бабенко, Цвіренко, Кайдалов, Підлепенець – Демченко.