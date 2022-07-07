Украина

Клуб вирвав перемогу на останніх хвилинах.

Харківський Металіст у рамках третього матча на сборах у Туреччині переграв Антальяспор.

Команди грали на рівних увесь поєдинок, але у самому кінці український клуб вирвав перемогу завдяки голу від Танковського.

Відзначається, що пряма трансляція, а також фільмування цього матчу не проводилися на вимогу турецької сторони.

Металіст — Антальяспор 1:0

Гол: Танковський, 90+5

Металіст: Рибка – Вернаттус, Мизюк, Ралюченко, Танчик – Танковський, Бабенко, Цвіренко, Кайдалов, Підлепенець – Демченко.