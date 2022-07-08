Вінгер Зорі прокоментував своє приєднання до команди.
крістіан, фото instagram.com/dalbello99/
08 липня 2022, 15:34
Бразильский вінгер луганської Зорі Крістіан, який приєднався до команди у Польщі, прокоментував своє повернення.
"Я люблю Україну, тому я тут", — наводить слова футболіста прес-служба "чорно-білих".
Нагадаємо, що Зоря проводить свої збори в сусідній державі та сьогодні зіграє свій перший товариський матч влітку.
На Football.ua буде доступна онлайн відеотрансляція матчу Легія — Зоря.