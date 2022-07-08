Украина

До вашої уваги — товариська гра за участі луганської команди.

Луганська Зоря продовжує підготовку до нового сезону і вже скоро їй доведеться зіграти у матчах кваліфікації Ліги конференцій.

Сьогодні, 8 липня, луганці проведуть свій перший спаринг на зборах. Суперником буде польська Легія – 15-разовий чемпіон Польщі.

Стартовий свисток матчу на стадіоні Війська Польського прозвучить о 19:00 за київським часом.

На Football.ua буде доступна пряма відео-трансляція матчу.

Зазначимо, що це буде перша гра Зорі під керівництвом нового головного тренера, яким нещодавно став Патрік ван Леувен.