Украина

Клуб підсилився досвідченим футболістом.

Полтавська Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання відомого українського півзахисника Дениса Олійника.

Контракт із досвідченим гравцем підписаний на один рік. За Ворсклу він буде грати під 7 номером.

Останнім клубом 35-річного гравця був фінській СІК. У 84 матчах за цей клуб Олійник 22 рази вражав ворота суперників.

Також Олійник має досвід ігор за Динамо Київ, Металіст, Дніпро, зарубіжні Вітесс та Дармштадт та інші.