Клуб підсилився досвідченим футболістом.
Денис Олійник, СІК
08 липня 2022, 17:42
Полтавська Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання відомого українського півзахисника Дениса Олійника.
Контракт із досвідченим гравцем підписаний на один рік. За Ворсклу він буде грати під 7 номером.
Останнім клубом 35-річного гравця був фінській СІК. У 84 матчах за цей клуб Олійник 22 рази вражав ворота суперників.
Також Олійник має досвід ігор за Динамо Київ, Металіст, Дніпро, зарубіжні Вітесс та Дармштадт та інші.