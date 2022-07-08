Футболіст вже встиг відзначитись за клуб у спарингу.
Марлісон, Металіст 1925
08 липня 2022, 18:25
Полтавська Ворскла, яка розпочала підготовку до нового сезону у Польщі під керівництвом Віктора Скрипника, оголосила про трансфер нападника Марлісона.
Форвард орендований у бразильського Фігейренсе на один рік — до кінця сезону-2022/23.
До війни Марлісон вже мав досвід виступів в Україні. Він виступав за Металіст 1925, за який у 15 матчах забив 5 голів.
Футболіст, який буде виступати за полтавчан під 33 номером, вже відзначився першим забитим голом — у товариській грі проти Гурніка.