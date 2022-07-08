Украина

Сергій Горбунов дебютував за дніпрян, решта — у запасі.

У рамках контрольного поєдинку на зборах СК Дніпро-1 зустрічається з Чардою зі Словенії.

Згідной офіційному сайту дніпрян, у стартовому складі команди вийшов Сергій Горбунов, котрий до цього моменту захищав кольори харківського Металіста.

Зазначимо, що у запасі Дніпра-1 ще чотири гравці, які перебралися в команду з Металіста – Богдан Порох, Влад Рибак, Едуард Сарапій та Єгор Картушов.

Нагадаємо, що Дніпро-1 також веде переговори з Євгеном Красніковим та Олександром Кучером, а гравці, що прибули до табору дніпрян, можуть свідчити про те, що сторони рухаються у вірному напрямку.