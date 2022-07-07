Украина

Функціонер розповів про перемовини з дніпровськими менеджерами.

Віце-президент новачка УПЛ харківського Металіста Євген Красніков зізнався, що перемовини про перехід у Дніпро-1, про які писалось раніше, дійсно ведуться.

"Чутки про перехід до Дніпра-1 мають місце бути. Перемовини йдуть. На мене вийшов генеральний директор Дніпра-1 Андрій Русол. Ми провели бесіду, дивились на декілька варіантів.

Для чого це робиться? Дніпро-1 грає у єврокубках. Враховуючи ту ситуацію, яка склалася, війну та положення клубів, будемо йти до одного рішення. Про все це я повідомляю Ярославського.

Можливо, я та Олександр Кучер разом з гравцями перейдемо в Дніпро-1. Частина гравців дніпровського клубу перейдуть у Металіст. Це робиться, враховуючи ситуацію в країні, для того, щоб клуби жили, та покращити результати Дніпра-1 у єврокубках.

В нас гарні відносини з Русолом. У професійному та людському плані. Він — серйозний професіонал. Запросив нас разом з Кучером, який себе добре проявив на чолі головного тренера. За весь час ми програли лише дві гри за кілька сезонів", — сказав Євген Красніков.