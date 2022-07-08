Украина

Футболіст розповів про відхід одного з лідерів команди.

Напередодні Олександрія оголосила, що один з лідерів команді Кирило Ковалець залишив клуб влітку.

Захисник команди Андрій Цуріков зізнався, що цього футболіста тренерам буде дуже тяжко замінити.

"Це був один із ключових гравців нашої команди. Дуже важливий гравець у центрі поля. Думаю, що зараз його замінити буде складно. Наші тренери зроблять все можливе, щоб знайти футболіста, який зможе виконувати ці вимоги.

До нас приєдналося кілька молодих виконавців. Це майбутнє Олександрії. Їм треба боротися за своє місце. Хлопці талановиті та мають велике майбутнє. Як мінімум, у нашому клубі. Далі все залежатиме від них", — сказав гравець.