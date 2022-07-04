Украина

Олександрійці продовжують посилення складу.

Олександрія активно працює на трансферному ринку з метою зміцнення складу перед початком нового сезону.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, олександрійці домовилися про підписання контракту з вихованцем Динамо Київ Артемом Шулянським.

Угода розрахована до 31 травня 2025 року.

У складі динамівців грав у Юнацькій Лізі УЄФА. Захищав кольори столичного клубу у командах U 19 та U 21. Також, гравець залучався до лав збірних України U 15, U 16, U 17, U 18 та U 19.

Нагадаємо, що раніше Олександрія оголосила про підписання двох гравців.