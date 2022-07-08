Украина

Луганчани провели перший поєдинок під керівництвом нового тренера.

У рамках товариського матчу, який проходив у Варшаві, луганська Зоря зустрічалась із Легією.

Перші хвилини поєдинку були рівні, команди обмінялися кількома моментами. Вийшла вперед саме українська команда. На 25 хвилині гри Зоря заробила пенальті, який чітко реалізував Єгор Назарина.

Легія кинула усі сили на атаку та заробила пенальті у відповідь на 38. Форвард польського клубу не зміг переграти Мацапуру, який відбив м'яч. Але арбітр вважав, що дуже мало два пенальті за один тайм, та вказав на 11-метрів ще один раз. Завдяки другій спробі Легія все ж відігралась.

У середині другого тайму Легія мала супер-момент. Але, коли ворота Зорі були вже порожніми, гравець Легії пробив у стійку. А на 67 вони все ж вийшли уперед. Навіс з лівого флангу, та Мучі головою переграє Мацапуру. На 89 чудовий момент був у Крістіана, але крутий удар бразильця у дев'ятку голкіпер витягнув.

Легія — Зоря 2:1

Голи: Жозуе, 44, Мучі, 67 — Назарина, 25

Легія: Тобіаш — Єдрейчик, Роус, Вітеска (Абу Ханна, 55), Рібейро — Мучі, Піх, Сліш (Харатін, 55), Жозуе — Баку, Крамер.

Зоря: Мацапура (Жилкін, 71) — Данченко (Алефіренко, 61), Імереков (Дубко, 76), Батагов (Cнурніцин, 61), Сміян (Байрук, 76) — Чурко (Казаков, 61), Назарина (Алібеков, 76), Кабаєв (Крістіан, 61), Мишньов (Хлань, 45, Скорко, 83) - Луньов (Кисіль, 45), Гладкий (Матеус, 45, Абдуллаєв, 83).