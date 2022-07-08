Украина

Українська команда зіграла товариський матч.

У рамках товариського матчу у Словенії Дніпро-1 зустрічався із місцевою Чардою. Гра проходила на стадіоні міста Мартьянці.

У стартовому складі Дніпра-1 вийшов одни з гравців Металіста Горбунов. Цілий ряд інших футболістів харків'ян були у запасі. Отже, можемо зробити поверхневі підсумки, що головний тренер Металіста та віце президент погодились на запрошення Дніпра-1.

Ще у першому таймі дніпряни почали знущатись над суперником. який представляє одну з регіональних ліг Словенії. Артем Довбик оформив хет-трик на 6, 16 та 36 хвилинах. Двічі забив Валерій Лучкевич на 17 та 38.

У другому таймі знущання продовжились. Забивали Артем Громов (2), Едуард Сарапій, Максим Соловйов, Лебедєв (3), Піхальонок (2)

Чарда — Дніпро-1 0:14

Голи: Довбик, 6,16,36, Лучкевич, 17, 38, Сарапій, 47, Громов, 49, 66, Соловйов, 61, Лебедєв, 64, 70, 83 Піхальонок, 78, 82.

Дніпро-1: Юрчук, Горбунов, Логінов, Чоботенко, Кононов, Матюшенко, Рубчинський, Когут, Лучкевич, Назаренко, Довбик.

Дніпро-1 (2 тайм): Рибак, Картушов, Порох, Сваток, Адамюк, Сарапій, Соловйов, Піхальонок, Лебедєв, Горбунов, Громов.