Украина

Бразилець працює над зміною клубу.

Лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі прокоментував можливі варіанти розвитку своєї кар'єри.

"Спілкувався з Шахтарем, вони пояснили ситуацію в клубі, а також розповіли, що неможливо зберегти мій контракт через високу зарплатню. Через це я можу піти. Я спілкувався з деякими клубами щодо продовження кар’єри. Сподіваюся, що скоро визначусь з майбутнім.

Мені більше подобається європейський футбол, адже я в Європі вже 13 років, але не виключаю й варіант з клубом в Бразілії.

Коли ФІФА санкціонувала тимчасове призупинення мого контракту з Шахтарем, я отримав багато запитів, навіть від бразильських клубів, але поки що вирішив почекати. Війна тільки почалася, і було багато невизначеності. Це був тривалий період без офіційних матчів", — наовдить слова Ісмаїлі

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ісмаїлі хоче розірвати контракт з Шахтарем, але цього не сталося.