Украина

Бразилець хоче продовжити кар'єру у Європі.

Захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі має намір покинути склад "гірників" та продовжити кар'єру в Європі. Про це повідомляє iG.

32-річний бразилець мав намір приєднатися до команди Роберто Де Дзербі на серію благодійних матчів, але в останній момент він вирішив не робити цього.

За інформацією джерела, зараз футболіст займається пошуками нового клубу для продовження кар'єри, а також він хоче розірвати контракт з "гірниками", який розрахований до літа 2023 року, щоб стати вільним агентом.

Він має пропозиції від клубів на батьківщині, але сам Ісмаїлі має намір залишитися в Європі.

Цього сезону Ісмаїлі провів 21 матч, у яких віддав п'ять результативних передач.

Раніше Шахтар назвав суму, яку зібрав для допомоги Україні.