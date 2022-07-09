Украина

Одесити у Молдові зіграють спаринг.

Одеський Чорноморець проводить підготовку до нового сезону УПЛ у Молдові.

Як повідомляє прес-служба клубу, сьогодні, 9 липня, "моряки" зустрінуться з місцевим Зімбру у товариській грі.

Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом. Відвідати гру, яка пройде на запасному полі Зімбру, можна буде усім бажаючим, хто відмітить у сторіс Instagram сторінку Чорноморця.

Про онлайн-трансляцію гри проти восьмиразового чемпіона Молдови прес-служба Чорноморця не повідомляє. Вірогідно, її не буде у YouTube.