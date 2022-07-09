Луганський клуб знайшов ще одного суперника.
ФОТО ФК ЗОРЯ
09 липня 2022, 16:22
Луганська Зоря, яка у Польші проходить тренувальний збір, на своєму сайті повідомила про черговий товариський матч.
Суперником "мужиків" стане польський клуб Легіоновія, який представляє третій дивізіон країни. У минулому сезоні клуб зайняв друге місце у таблиці.
Зазначається, що в складі Легіоновії грає українець Євген Корохов, який свого часу виступав за Поділля Хмельницький та Металург Запоріжжя.
Пряма трансляція матчу Легіоновія — Зоря буде трансляюватись на клубному YouTube-каналі луганчан.
Нагадаємо, що у першому спарингу на сборах в Польщі Зоря програла Легії. Відео голів та огляд матчу Легія — Зоря можна дивитись на Football.ua.