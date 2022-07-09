Украина

Луганський клуб знайшов ще одного суперника.

Луганська Зоря, яка у Польші проходить тренувальний збір, на своєму сайті повідомила про черговий товариський матч.

Суперником "мужиків" стане польський клуб Легіоновія, який представляє третій дивізіон країни. У минулому сезоні клуб зайняв друге місце у таблиці.

Зазначається, що в складі Легіоновії грає українець Євген Корохов, який свого часу виступав за Поділля Хмельницький та Металург Запоріжжя.

Пряма трансляція матчу Легіоновія — Зоря буде трансляюватись на клубному YouTube-каналі луганчан.

Нагадаємо, що у першому спарингу на сборах в Польщі Зоря програла Легії. Відео голів та огляд матчу Легія — Зоря можна дивитись на Football.ua.