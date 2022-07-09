Украина

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.

Напередодні луганська Зоря вперше зіграла в товариському поєдинку за час поточного літнього міжсезоння, при цьому отримавши дебютну можливість показати власні здібності під керівництвом нідерландського фахівця Патріка ван Леувена.

Суперником українського колективу стала польська Легія, проте гра у Варшаві навряд чи залишиться добрими відбитками в пам’яті луганчан. Зоря забила першою після вдалого відтинку на початку гри, проте навіть до перерви не змогла втримати перевагу в рахунку.

А вже в середині другого тайму суперники зрештою дотисли гостей, які під завісу гри мали кілька непоганих нагод, проте становище не врятували.

Огляд матчу:

Легія — Зоря 2:1

Голи: Жозуе, 44, Мучі, 67 — Назарина, 25

Легія: Тобіаш — Єдрейчик, Роус, Вітеска (Абу Ханна, 55), Рібейро — Мучі, Піх, Сліш (Харатін, 55), Жозуе — Баку, Крамер.

Зоря: Мацапура (Жилкін, 71) — Данченко (Алефіренко, 61), Імереков (Дубко, 76), Батагов (Cнурніцин, 61), Сміян (Байрук, 76) — Чурко (Казаков, 61), Назарина (Алібеков, 76), Кабаєв (Крістіан, 61), Мишньов (Хлань, 45, Скорко, 83) — Луньов (Кисіль, 45), Гладкий (Матеус, 45, Абдуллаєв, 83).