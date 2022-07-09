Украина

Президент харківського клубу висловився про майбутнє своєї команди.

Президент харківського Металіста Олександр Ярославський прокоментував в інтерв'ю програми ЧИСТИЙ ПІДКАсТ чутки про те, що його команда може припинити своє існування

– Хотілося б запитати про Дніпро-1 та Металіст, що зараз відбувається? Якщо вам зручно [відповідати].

– Зараз не дуже зручно. Зараз зручно говорити про те, що в країні відбувається, а потім вже відповідати на це.

– Намагаємося відроджувати футбол та запустити новий чемпіонат. Всі хвилюються за долю Металіста.

– Вже відродили. Скільки разів можна вже його відроджувати?

– А Металіст? Незрозуміла його доля існування.

– Та я не розумію долю існування всього іншого.

– Клуб Вам вже не цікавий?

– Мене все цікавить. І Металіст, і країна. Просто не знаю, як відповісти на Ваше питання.

– А як Ви відпустили Краснікова і Кучера [в Дніпро-1]?

– Ще раз повторюю, я не знаю, як відповісти на Ваше питання з приводу футболу та всього іншого. Я нікого нікуди не відпускав.

– Ви в футболі залишитеся, він Вам цікавий?

– Я завжди цікавлюся футболом, коли є умови для його створення. Скільки разів я можу його створювати? Скільки разів мені ще відроджувати Металіст з попелу? 10-15 разів? 20? Дайте мені якусь перспективу, щоб я розумів, що робити. Ви ж результати мого Металіста бачили. І одного, і другого разу. Скажіть, скільки разів мені ще потрібно його відроджувати, щоб я розрахував сили?

– Металіст буде жити?

– Звісно. 100%. Мільярд відсотків.

– З Вами?

– Без мене він й не жив