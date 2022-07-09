Президент харківського клубу висловився про майбутнє своєї команди.
Олександр Ярославський, Металіст
09 липня 2022, 17:59
Президент харківського Металіста Олександр Ярославський прокоментував в інтерв'ю програми ЧИСТИЙ ПІДКАсТ чутки про те, що його команда може припинити своє існування
– Хотілося б запитати про Дніпро-1 та Металіст, що зараз відбувається? Якщо вам зручно [відповідати].
– Зараз не дуже зручно. Зараз зручно говорити про те, що в країні відбувається, а потім вже відповідати на це.
– Намагаємося відроджувати футбол та запустити новий чемпіонат. Всі хвилюються за долю Металіста.
– Вже відродили. Скільки разів можна вже його відроджувати?
– А Металіст? Незрозуміла його доля існування.
– Та я не розумію долю існування всього іншого.
– Клуб Вам вже не цікавий?
– Мене все цікавить. І Металіст, і країна. Просто не знаю, як відповісти на Ваше питання.
– А як Ви відпустили Краснікова і Кучера [в Дніпро-1]?
– Ще раз повторюю, я не знаю, як відповісти на Ваше питання з приводу футболу та всього іншого. Я нікого нікуди не відпускав.
– Ви в футболі залишитеся, він Вам цікавий?
– Я завжди цікавлюся футболом, коли є умови для його створення. Скільки разів я можу його створювати? Скільки разів мені ще відроджувати Металіст з попелу? 10-15 разів? 20? Дайте мені якусь перспективу, щоб я розумів, що робити. Ви ж результати мого Металіста бачили. І одного, і другого разу. Скажіть, скільки разів мені ще потрібно його відроджувати, щоб я розрахував сили?
– Металіст буде жити?
– Звісно. 100%. Мільярд відсотків.
– З Вами?
– Без мене він й не жив