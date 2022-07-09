36-річний футболіст працюватиме у структурі клубу.
Руслан Фомін, ФК Металіст
09 липня 2022, 19:57
Віце-президент Металіста Євген Красніков повідомив, що тренерський штаб клубу поповнив Руслан Фомін.
Крім того, Антон Поступаленко працюватиме у селекційній службі.
Нагадаємо, що Фомін грав за Металіст на позиції нападника.
Раніше повідомлялося, що Олександр Кучер залишив посаду головного тренера харківської команди та приєднався до Дніпра-1.
Крім того, за чутками, на роботу у Дніпро-1 також перейде Євген Красніков.