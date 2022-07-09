Украина

36-річний футболіст працюватиме у структурі клубу.

Віце-президент Металіста Євген Красніков повідомив, що тренерський штаб клубу поповнив Руслан Фомін.

Крім того, Антон Поступаленко працюватиме у селекційній службі.

Нагадаємо, що Фомін грав за Металіст на позиції нападника.

Раніше повідомлялося, що Олександр Кучер залишив посаду головного тренера харківської команди та приєднався до Дніпра-1.

Крім того, за чутками, на роботу у Дніпро-1 також перейде Євген Красніков.