Одесити виявилися сильнішими за опонента з Молдови.
ФК Чорноморець
09 липня 2022, 20:38
У товариському матчі Чорноморець без особливих проблем обіграв Зімбру із Молдови.
Зімбру (Кишинів, Молдова) — Чорноморець 0:3
Голи: Русин (23), Селін (44), Кравченко (65).
Зімбру: 12 Смаленя, 3 Бургіу (капітан), 6 Раїлеану, 9 Михайлов, 10 Дедов, 11 Сидоренко, 18 Антон, 19 Плешко, 22 Гау, 27 Рогач, 28 Ковченко.
Запасні: 1 Апостолачі, 35 Ітмез, 2 Урсу, 4 Заваліска, 5 Руганбука, Білінський, 17 Павалачі, 20 Дані, 25 Холодов, 26 Куіттінен.
Тренер — Влад Гоян.
Чорноморець: 44 Паст, 3 "перегляд", 33 Селін, 20 Джеймс, 9 Путря, 14 Кравченко (капітан), 6 Політило, 7 Кузик, 45 Брагару, 11 Штогрін, 8 Русин. На заміну виходили: Варакута, Войтіховський та футболісти, що перебувають на перегляді.
Тренер — Роман Григорчук.