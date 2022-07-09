Украина

Київський клуб виявився сильнішим за опонента зі Швейцарії.

У черговому контрольному матчі на зборі у Швейцарії, де Динамо готується до нового сезону та кваліфікаційних матчів Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче, команда зустрілася із Люцерном.

Зустріч під гаслом "Play for Peace. Stop the War", як і інші поєдинки динамівців, мала статус благодійної та відбулася на стадіоні "Герзаг" у місті Еммен.

Тож у підсумку гра завершилася перемогою Динамо – 2:1.

Нагадаємо, в неділю вранці Динамо вирушить до Ліону, де 12 липня проведе наступний матч у рамках збору.

Контрольний поєдинок. Match For Peace

Люцерн – Динамо 1:2

Голи: Еміні (81) – Циганков (16, з пен.), Вербич (24)

Люцен (стартовий склад): 32. Мюллер, 10. Кампо, 13. Фридек, 18. Белоко, 19. Ардаїс, 20. Дорн, 21. Абубакар, 23. Алабі, 30. Джашарі, 46. Бурш (к), 71. Жакес.

Динамо: 1. Бущан (35. Нещерет, 76) — 94. Кендзьора (20. Караваєв, 72), 4. Попов (34. Сирота, 76), 25. Забарний (3. Боль, 80), 44. Дубінчак (2. Вівчаренко, 46) — 5. Сидорчук (18. Андрієвський, 80), 10. Шапаренко (8. Шепелєв, 72), 29. Буяльський (19. Гармаш, 80), 7. Вербич (11. Ванат, 72), 15. Циганков (99. Антюх, 80) — 41. Бєсєдін.

Попередження: Ндіайє (65) – Вербич (50).