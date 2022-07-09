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Станіслав та Владислав Шараї продовжать кар'єру в рівненському клубі.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання двох братів, якими стали півзахисник Станіслав Шарай та півзахисник Владислав Шарай.

Обидва 25-річні гравці уклали з рівненським клубом контракти, які будуть розраховані на один рік.

Станіслав Шарай народився 25 травня 1997 року у Ромнах Сумської області. Зріст — 175 см. Вага — 69 кг. Півзахисник. Вихованець ромнівської ДЮСШ. Попередні клуби: Олімпік (Донецьк), Авангард (Краматорськ), Суми, Альянс (Липова Долина).

Владислав Шарай народився 25 травня 1997 року у Ромнах Сумської області. Зріст — 175 см. Вага — 69 кг. Півзахисник. Вихованець ромнівської ДЮСШ. Попередні клуби: Олімпік (Донецьк), Авангард (Краматорськ), Суми, Альянс (Липова Долина), Інгулець (Петрове).