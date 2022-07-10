Украина

Бразильський вінгер продовжить кар'єру у Північній Македонії.

Колишній вінгер Дніпра-1 та Кривбаса Вагнер Гонсалвес поставив свій підпис під контрактом зі Шкендією. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода з 26-річним бразильцем, який також має французький паспорт, розрахована на два роки.

Першу половину минулого сезону Вагнер провів у складі Кривбасу, за який відіграв шість матчів, забивши один гол.

Взимку футболіст перебрався до Дніпра-1, але через військове вторгнення Росії на територію України дебютувати у новій команді не зміг.

У результаті Вагнер перейшов до грузинської Діли, де відіграв 17 зустрічей, забивши вісім голів і віддавши одну результативну передачу.