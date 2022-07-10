Украина

Керманич петровського клубу висловився про кадрову ситуацію у своїй команді.

Головний тренер петровського Інгульця Сергій Лавриненко розповів про підготовку своєї команди до нового сезону української Прем'єр-ліги, старт якого заплановано на серпень цього року.

"Продовжили контракт із Тарасом Саківим, Олександром Кучеренком, Владиславом Клименком, Дмитром Поспєловим — це футболісти, які були з нами протягом року. Ми знаємо їхній потенціал, тому хотіли, щоб вони залишилися.

Розуміли, що легіонери не зможуть приїхати чи не захочуть – це вже таке питання. Ми мали шість легіонерів, ніхто не приїхав. Треба було їх замінити кимось. Ми шукали та шукаємо гравців на ці позиції.

Пішло не так багато гравців. Опанасенко та Кліщук пішли до Кривбасу. Також не змогли домовитися за умов з Полегеньком. У них контракти закінчилися, і вони перейшли до іншого клубу.

Є ще гравці на перегляді, якщо гравці, які найближчим часом мають приїхати. Тому цей процес постійно оновлюватиметься. Однозначно ми ще підпишемо когось", — сказав Лавриненко в програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, раніше Інгулець здобув перемогу у першому спарингу на сборах, обігравши Кремінь.