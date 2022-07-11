Украина

Криворіжці продовжують готуватися до сезону.

Новачок УПЛ криворізький Кривбас під керівництвом Юрія Вернидуба продовжує підготовку до нового сезону у рідному місті. Цього разі головний тренер "червоно-білих" розділив команду на два склади та організував контрольний поєдинок, який тривав 45 хвилин.

Перемогу у матчі між "червоними" та "білими" одержали другі, а переможним м'ячем наприкінці поєдинку відзначився новачок команди Денис Устименко. Цікаво, що 23-річний нападник відзначається у другій двосторонній грі поспіль. Попереду ж на криворжців чекає контрольна гра з Олександрією.

Відзначимо, що за у складах обох груп Кривбасу грало по двоє новачків, про підписання яких клуб ще не оголошував. Двоє з них — воротарі.



Кривбас (червоні) — Кривбас (білі) — 0:1

Гол: Устименко (44)

Кривбас (червоні): Андрій Кліщук (новачок, 35), Денис Шевченко, Гліб Попчук, Дмитро Чудак, Максим Мисляй, В’ячеслав Рябов, Ярослав Гопкало (Євген Ніколашин, 23), Тимур Кораблін, Олексій Хобленко, новачок, Роман Дебелко.

Кривбас (білі): Богдан Сарнавський (новачок, 35), Євген Опанасенко, Іван Зотько, Віталій Вернидуб (новачок, 35), Тимур Стецьков, Дмитро Семенов, Андрій Понєдєльнік, Микита Татарков, Дмитро Хомченовський, новачок, Денис Устименко.