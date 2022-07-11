Деталі угоди з українцем невідомі.
ФОТО ФК Кривбас
11 липня 2022, 11:24
Криворізький Кривбас підписав в літнє трансферне вікно ще одного новачка. Їм став півзахисник Максим Задерака.
Поки що невідомо, на скільки років підписана угода з 27-річним гравцем. Він перейшов безкоштовно, адже нещодавно отримав статус вільного агента.
Останнім клубом українського хавбека був Металіст 1925. У складі харків'ян він зіграв лише 10 поєдинків.
Також Задерака має досвід виступів за Олександрію єреванський Арарат, кам'янську Сталь та донецький Металург.