Футболіст буде набиратись досвіду під керівництвом Юрія Гури.
Максим Дячук, Динамо
11 липня 2022, 16:22
Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про перехід до клубу захисника київського Динамо Максима Дячука.
Молодий18-річний футболіст перейшов в оренду на два роки - до 30 червня 2024 року.
Центрбек, який виступає за юнацьку збірну України, починав займатися в академіях Ніки (Івано-Франківськ) та Скали (Моршин).
З 2019 року став гравцем київського Динамо. Він грав у чемпіонаті України U-19 та у юнацькій Лізі чемпіонів (8 матчів, 1 гол).