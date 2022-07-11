Украина

Футболіст буде набиратись досвіду під керівництвом Юрія Гури.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про перехід до клубу захисника київського Динамо Максима Дячука.

Молодий18-річний футболіст перейшов в оренду на два роки - до 30 червня 2024 року.

Центрбек, який виступає за юнацьку збірну України, починав займатися в академіях Ніки (Івано-Франківськ) та Скали (Моршин).

З 2019 року став гравцем київського Динамо. Він грав у чемпіонаті України U-19 та у юнацькій Лізі чемпіонів (8 матчів, 1 гол).