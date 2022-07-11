Украина

Естонський футболіст буде виступати за топ-клуб за мірками країни.

Нещодавно захисник збірної Естонії Йоонас Тамм повідомив, що залишає полтавську Ворсклу.

Центрбек довго без роботи не сидів. Він підписав контракт з титулованим румунським клубом Стяуа. Про умови контракту не йдеться.

Стяуа у минулому сезоні зайняла друге місце у чемпіонаті, пропустивши уперед Клуж. Друге місце дає право зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

Щодо Тамма, то 30-річний гравець відомий в Україні не лише по матчам за Ворсклу, а й за чернігівську Десну.