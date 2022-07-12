Украина

До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".

Динамо Київ під керівництвом Мірчі Луческу продовжує підготовку до старту нового сезону української Прем'єр-ліги та плей-офф Ліги чемпіонів.

Черговим суперником "біло-синіх" на зборах стане французький Ліон, з яким кияни проведуть одразу два матчі за один день – ігри відбудуться сьогодні, 12 липня.

Перший матч відбудеться о 19:00 за київським часом, а другий — о 22:00. Зібрані кошти підуть на потреби українського народу, який постраждав через військову агресію з боку російських окупантів та терористів.

Пряма трансляція другого матчу Ліон — Динамо Київ