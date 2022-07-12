До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".
Ліон — Динамо Київ
12 липня 2022, 10:30
Динамо Київ під керівництвом Мірчі Луческу продовжує підготовку до старту нового сезону української Прем'єр-ліги та плей-офф Ліги чемпіонів.
Черговим суперником "біло-синіх" на зборах стане французький Ліон, з яким кияни проведуть одразу два матчі за один день – ігри відбудуться сьогодні, 12 липня.
Перший матч відбудеться о 19:00 за київським часом, а другий — о 22:00. Зібрані кошти підуть на потреби українського народу, який постраждав через військову агресію з боку російських окупантів та терористів.
Пряма трансляція другого матчу Ліон — Динамо Київ