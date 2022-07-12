Украина

До вашої уваги — товариська гра за участі "біло-синіх".

Київське Динамо під керівництвом Мірчі Луческу продовжує підготовку до старту нового сезону в УПЛ та Лізі чемпіонів.

Черговим суперником на зборах стане французький Ліон, з яким кияни проведуть одразу два матчі за один день – ігри відбудуться сьогодні, 12 липня.

Перша гра відбудеться о 19:00 за київським часом, а друга о 22:00.

Зібрані кошти підуть на потреби українського народу, який страждає через військову агресію з боку Росії.

На Football.ua буде доступна пряма відео-трансляція матчу.

Раніше повідомлялося, що Тете потрапив у заявку Ліона на матчі з Динамо.