Украина

Кияни здобули комфортну перемогу над французами.

В першому з двох благодійних матчів між київським Динамо та Ліоном переміг саме український клуб.

Наставники випустили на поле найближчий резерв, де гравці столичного клубу змогли проявити себе. Спочатку Антюх замкнув передачу Гармаша, який зміг протиснути захисника.

У другому таймі Супряга елегантним ударом з підступів до карного майданчику поразив нижній кут воріт. Суперник зміг відіграти один м'яч завдяки Ель-Аруху, але Волошин за чотири хвилини до кінця матчу встановив остаточний рахунок.

Відзначимо, що о 22:00 стартує другий матч між Динамо та Ліоном. На нашому сайті буде доступна онлайн відеотрансляція поєдинку.

Ліон — Динамо 1:3

Голи: Ель-Арух, 60 — Антюх, 29, Супряга, 57, Волошин, 86

Динамо: Бойко (Нещерет, 64) – Кравченко (Тимчик, 64), Бурда, Сирота (Боль, 73), Вівчаренко (Дубінчак, 64) – Андрієвський, Шепелєв – Антюх (Волошин, 80), Гармаш, Ванат – Супряга.