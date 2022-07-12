Украина

Команди забили по голу в кожному з таймів.

Криворізький Кривбас та Олександрія розпочали підготовку до нового сезону Української Прем'єр-Ліги, зігравши товариський матч між собою.

Команди не змогли виявити сильнішого, забивши по одному голу у ворота один одного.

Спочатку новачок Кривбасу Опанасенко здійснив рейд по флангу та навісив на Устименко, який точно поразив ворота суперника. Довгий час цифри на табло, аж доки наприкінці матчу Надольський з меж карного майданчику не відіграв відставання в рахунку.

Кривбас — Олександрія 1:1

Голи: Устименко, 37 — Надольський, 87