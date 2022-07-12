Команди забили по голу в кожному з таймів.
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12 липня 2022, 21:30
Криворізький Кривбас та Олександрія розпочали підготовку до нового сезону Української Прем'єр-Ліги, зігравши товариський матч між собою.
Команди не змогли виявити сильнішого, забивши по одному голу у ворота один одного.
Спочатку новачок Кривбасу Опанасенко здійснив рейд по флангу та навісив на Устименко, який точно поразив ворота суперника. Довгий час цифри на табло, аж доки наприкінці матчу Надольський з меж карного майданчику не відіграв відставання в рахунку.
Кривбас — Олександрія 1:1
Голи: Устименко, 37 — Надольський, 87