Украина

Футболіст "чорно-білих" прокоментував своє повернення до клубу.

Атакувальний півзахисник луганської Зорі Крістіан розповів про те, чому вирішив повернутись до команди, а не залишити клуб, як більшість легіонерів.

Окрім того, бразилець прокоментував перші дні війни в Україні.

"Я дуже радий знаходитись тут, в стані саме цієї команди. Зоря — велика команда, одна з найбільших, де я колись грав. Я вдячний вболівальникам за підтримку й хочу віддячити їм добрим футболом. Вірю, що ми зможемо досягти висот разом із Зорею.

Коли розпочалась війна, то я був у Запоріжжі. Ми дістались автобусом до Львова, а потім йшли пішки ще близько 70 кілометрів. Була неймовірна черга із автівок. Втім, з Бразилії прислали за нами фургон.

Мені сподобались люди в Україні, вони тут дуже ввічливі. Окрім того, у вас працює державна система. До війни тут було безпечно та комфортно.

Ван Леувен — досвідчений тренер. Мені подобається його методика тренувань, він знає свою справу. До повернення у Зорю я тренувався із командою у Бразилії. Тепер я дуже чекаю на свій шанс.

Я вірю, що народ України — дуже сильний, а Україна — велика країна. Сподіваюсь, що скоро все буде добре", — розповів Крістіан.

Відзначимо, що раніше вінгер коротко висловився стосовно свого прибуття до лав Зорі.