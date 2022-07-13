Украина

Луганський клуб завітає до міста на відстані 75 км від кордону України.

За підсумками минулого розіграшу української Прем’єр-ліги, хід якого обірвав початок чергового акту агресії проти нашої країни, луганська Зоря зайняла четверту сходинку в турнірній таблиці, тож уже зовсім скоро команді Патріка ван Леувена доведеться розпочинати шлях у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Оскільки проводити домашні матчі на теренах нашої держави в рамках міжнародних змагань жоден із представників України в найближчий час не матиме змоги, Зорі довелось обрати місто, у якому вона буде приймати майбутніх суперників за відбірковим етапом.

Колектив із Луганська вирішив не порушувати давні традиції власного міста, обравши польський Люблін та місцеву Арену Люблін у якості тимчасового домашнього стадіон.

Зауважимо, що між українським та польськими містами свого часу були встановлені партнерські стосунки на офіційному рівні.

Матчі третього відбіркового раунду Ліги конференцій, у якому братиме участь команда ван Леувена, відбудуться 4 та 11 серпня відповідно.

Суперника за цією стадією луганчани дізнаються 18 липня.