Украина

Хорват виступив перед гравцями та керівництвом "гірників".

Сьогодні Шахтар представив нового головного тренера, який одразу ж виступив перед командою. Промова Ігора Йовічевича була спрямована на шалену мотивацію своїх нових підопічних.

"Можу виразити велику гордість, що знаходжуся у такому великому клубі. Велика подяка, що довірили мені таку відповідальну функцію мені особисто. Вірю в себе, вірю в команду. Вірю у те, що праця привела мене до такої посади. Я маю вимагати від вас максимум.

Найважливіша річ — створити колектив. Один не є сильним, наскільки ми є сильними разом, і це дуже важливо. Зараз я читаю, що ми — не фаворит, ми — аутсайдер, що нема бразильців... Я вірю у вас, я знаю кожну вашу здібність на футбольному полі. Я думаю, що за допомогою щоденної праці ми станемо як один і будемо пахати на полі.

У мене є така маленька фраза, яка зараз відповідає клубному статусі й іміджу — це надягнути шлем, увімкнути лампочку і копати. Ми шахтарі, розумієте? Ми мусимо щоденно працювати і довести самі собі, що ми можемо виконати найбільше задач. У нас виклики дуже великі — Ліга чемпіонів. І не тому, що нас туди запросили, а бо ми туди належимо. Ми там будемо це доводити, а заради того — дуже-дуже самовіддано працювати.

Моя праця, повага до кожного з вас, повага один до одного на футбольному полі, і ми будемо сильніші з кожним днем. Дякую за все! Це Шахтар, і ми разом сильніші!" — красиво підсумував балканський спеціаліст.