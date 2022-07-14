Украина

Донецький клуб оголосив про підписання контракту з хорватським фахівцем.

Минулий сезон став першим досвідом співпраці між донецьким Шахтарем та італійським фахівцем Роберто Де Дзербі, однак через початок чергового витку агресії проти України керманич був змушений залишити стан "гірників", попередньо подбавши про евакуацію власних підопічних у більш безпечне місце.

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Посада головного тренера донецького клубу не могла довго залишатись вільною, тому клуб швидко підшукав заміну італійцю в особі хорватського фахівця Ігора Йовічевіча, який до цього виконував аналогічну роль у складі дніпровського Дніпра-1.

"Гірники" в підсумку оголосили про підписання дворічної угоди з 48-річним тренером, який разом із тим став 35 за ліком головним тренером в історії клубу.

Додамо, що на керівній посаді Йовічевіч провів 92 матчі в чемпіонаті й Кубку України: 37 перемог, 18 нічиїх, 37 поразок (135:120 — різниця м’ячів).