Украина

Луганці дізнались ім'я чергового суперника на зборах.

Луганська Зоря продовжує підготовку до наступного розіграшу Української Прем'єр-Ліги та Ліги конференцій.

Так, команда ван Леувена зіграє проти представника польської Екстракляси Корони з міста Кельце.

Минулий сезон Корона завершила на передостанньому місці у другій групі, але зрештою зберегла за собою право виступати в елітному дивізіоні Польщі.

Раніше стало відомо, в якому місті Зоря буде грати єврокубкові матчі.