Луганці дізнались ім'я чергового суперника на зборах.
фото зоря луганськ
15 липня 2022, 11:17
Луганська Зоря продовжує підготовку до наступного розіграшу Української Прем'єр-Ліги та Ліги конференцій.
Так, команда ван Леувена зіграє проти представника польської Екстракляси Корони з міста Кельце.
Минулий сезон Корона завершила на передостанньому місці у другій групі, але зрештою зберегла за собою право виступати в елітному дивізіоні Польщі.
Раніше стало відомо, в якому місті Зоря буде грати єврокубкові матчі.