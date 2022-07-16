Украина

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку.

У останньому поєдинку в рамках першої частини тренувальних зборів київське Динамо не змогли вдало скласти іспит із функціональної підготовки перед протистоянням проти турецького Фенербахче, поступившись бельгійському Антверпену.

Команда Мірчі Луческу пропустила вже на початку гри, і, хоча й зуміла відігратись незадовго до перерви, останнє слово все одно залишилось за суперниками.

Огляд матчу:

Антверпен — Динамо Київ 2:1

Голи: Янссен, 7, Бенсон, 70 — Циганков, 40

Антверпен: Бутез — Де Лает, Алмейда, Краснічі, Пачо — Наінгголан (Скотт, 63), Альхассан, Геркенс (Валенсія, 77), Мійосі (Вермерен, 77) — Янсен (Баліквіша, 77), Бенсон (Фрей, 77).

Динамо Київ: Бущан (Бойко, 63) — Караваєв (Кендзьора, 63), Сирота (Боль, 88), Забарний (Попов, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 79) — Шепелєв, Сидорчук (Андрієвський, 46) — Циганков (Антюх, 79), Гармаш (Шапаренко, 46), Вербич (Ванат, 46) — Супряга (Бєсєдін, 63).

Попередження: Ванат, Шепелєв.