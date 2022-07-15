Украина

Кияни програли у товариському поєдинку.

Динамо Київ у рамках благодійної гри на зборах протистояло представнику чемпіонату Бельгії Антверпену.

Кияни пропустили на старті зустрічі, а під завісу першої половини гри Динамо зрівняло рахунок. Наінгголан вибив м'яч із штрафного майданчика Антверпена прямо на Сидорчука. Після швидкого удару Сергія транзитом від Вербича м'яч потрапив до Циганкова, який розстріляв ворота.

Однак у середині другого тайму Антверпен знову вийшов уперед, на що Динамо нічим відповісти не змогло.

Антверпен — Динамо К 2:1

Голи: Янссен, 7, Бенсон, 70 — Циганков, 40

Стартовий склад Динамо: Бущан — Караваєв, Сирота, Забарний, Дубінчак — Сидорчук (к), Шепелєв, Гармаш, Циганков, Вербич — Супряга.

Запасні: Бойко, Нещерет, Вівчаренко, Боль, Попов, Бурда, Кравченко, Тимчик, Кендзьора, Андрієвський, Шапаренко, Ванат, Бєсєдін.