Украина

Клуб підсилився двома виконавцями.

Інгулець у своєму Facebook-акаунті оголосив про підписання двох нових футболістів.

Ними стали молоді 20-річні півзахисники Віктор Близниченко та Денис Резепов. Про умови контрактів не повідомляється.

Віктор Близниченко — вихованець київського Динамо. Минулий сезон він провів у юнацькій команді киян. В Інгульці грає також його старший брат Андрій Блізніченко.

Денис Резепов — колишній хавбек Металіста 1925, Вовчанська та чеського клубу Мезінародні, який співпрацює з празькою Славією.

Раніше повідомлялось, що Інгулець здобув перемогу у першому спарингу на сборах.