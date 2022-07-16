Клуб підсилився двома виконавцями.
Віктор Близниченко, Динамо
16 липня 2022, 11:56
Інгулець у своєму Facebook-акаунті оголосив про підписання двох нових футболістів.
Ними стали молоді 20-річні півзахисники Віктор Близниченко та Денис Резепов. Про умови контрактів не повідомляється.
Віктор Близниченко — вихованець київського Динамо. Минулий сезон він провів у юнацькій команді киян. В Інгульці грає також його старший брат Андрій Блізніченко.
Денис Резепов — колишній хавбек Металіста 1925, Вовчанська та чеського клубу Мезінародні, який співпрацює з празькою Славією.
Раніше повідомлялось, що Інгулець здобув перемогу у першому спарингу на сборах.