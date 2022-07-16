Украина

Представники УПЛ позмагалися на сборах.

Українські клуби продовжують готуватись до нового сезону української Прем'єр-ліги, та деякі до єврокубків.

На стадіоні Ніка відбулась зустріч двох представників у спарингу — Колоса та Олександрії.

Відкрив рахунок на 14 хвилині півзахисник Колоса Оріховський. Але у тому ж першому таймі гол Кобзара встановив кінцевий рахунок на табло — 1:1.

Олександрія — Колос 1:1

Голи: Кобзар, 40 — Оріховський, 14

Колос: Волинець (Фесюн, 46), Чорноморець (Ємець, 46), Гончаренко (Канаєв, 61), Новак (Ставничий, 61), Зозуля (Золотов, 46), Мілько (Криворучко, 56), Оріховський (Соловйов, 56) , М'якушко (Кузик, 46), Ільїн (Гусол, 56, Данилюк, 81), Болбат (Лисенко, 46), Попов (Циганков, 56).

Олександрія не представила склад команди на гру.