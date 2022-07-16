Украина

Нападник розпочне підготовку до нового сезону у таборі "гірників".

Шахтар продовжує готуватися до нового сезону української Прем'єр-ліги, проводячи тренувальний збір у нідерландському місті Роттердамі.

Як повідомляє офіційна прес-служба "гірників", 16 липня у розташування донецької команди прибув нападник Лассіна Траоре.

Зазначається, що 21-річний форвард збірної Буркіна-Фасо, який не з'являвся на футбольному полі з кінця вересня 2021 через важку травму коліна, готуватиметься до старту нового сезону в Шахтарі.

Нагадаємо, Лассіна Траоре перейшов до донецького Шахтаря з амстердамського Аяксу влітку 2021 року за 10 мільйонів євро. З того моменту молодий форвард провів за "гірників" 14 матчів та забив 9 голів, доки не отримав травми.

Також зазначимо, що через російську військову агресію на території України ФІФА дозволила футболістам тимчасово припиняти дію своїх контрактів з українськими клубами та самостійно шукати собі нові команди. Цією нагодою вже скористалися практично всі легіонери Шахтаря.