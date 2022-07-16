Украина

Хорватський захисник продовжить виступати за клуб із Кривого Рогу.

Напередодні стало відомо про те, що хорватський захисник Драган Ловріч вирішив повернутися до криворізького Кривбасу, незважаючи на дозвіл від ФІФА щодо призупинення контрактів з українськими клубами і можливістю пошуку нової команди.

26-річний хорват пояснив, чому вирішив продовжити виступати за клуб з Кривого Рогу, який наступного сезону виступить у якості новачка в українській Прем'єр-лізі.

"Так, я вирішив повернутись й це, відверто кажучи, було непросте рішення для мене. Перш за все, це пов’язане із моєю сім’єю. Так, це був важкий крок для всіх нас, адже сім’я для мене на першому місці. Дякую Богу за ту підтримку, яку я отримую від рідних, коли, наприклад, травмувався, або же по життю трапляються якісь негаразди. Ось і цього разу ми прийняли це рішення разом!.

"Я хотів повернутися до Кривого Рогу при першій же нагоді. Знаю, що на мене розраховували. Розумієте, я тільки прийшов до Кривбасу, зіграв небагато матчів, та майже одразу отримав важку травму. Так ось, та підтримка та увага, яку я відчув від гравців та керівництва клубу, певно, залишила у моєму серці особливий відбиток. Прийшов час, коли я маю віддячити клубу. Коли мені подзвонив директор та запитав, якщо відновлять чемпіонат, ти з нами? Я поговорив із сім’єю, та відповів, так".

"Пропозиції від інших клубів? Так, за останні місяці було декілька варіантів грати у Європі. Ми обговорювали це також із керівництвом Кривбасу. Але коли пішли перші розмови про те, що є можливість знову грати у футбол в Україні, одразу звернувся за порадою до батька. І він був першим, хто мене підтримав. Він сказав, якщо ти обіцяв повернутись й на тебе там чекають, треба їхати та робити свою справу".

"Що думаю про призначення Юрія Вернидуба на посаду керманича Кривбасу? Головний тренер — дуже відома постать не тільки в Україні. Менеджер, команда якого обігрує Реал, Динамо Загреб, інші відомі європейські клуби, апріорі викликає не тільки повагу, але й величезну увагу до себе. Спочатку навряд чи хтось очікував спалаху від мало кому відомого клубу, але одна за одною яскраві перемоги Шерифа довели, що це не випадковість, а дійсно результат саме тренерської думки та стратегії. Мені дуже цікаво буде попрацювати під керівництвом Юрія Миколайовича, та, сподіваюсь, попереду нас очікують не менш яскраві виступи як в Україні, так і турнірах європейського рівня. Кривбас Це Ми! Слава Україні!" — цитує слова Драгана Ловріча офіційний сайт Кривбасу.