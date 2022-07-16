Украина

Одесити виявилися сильнішими за представника чемпіонату Молдови.

У Молдові відбувся товариський матч між Чорноморцем та Дачією.

Гра складалася з трьох таймів: перший — 45, другий і третій — по 30 хвилин. Весь матч Чорноморець мав ігрову та територіальну перевагу над суперником, який повернувся за підсумками минулого сезону до найвищого дивізіону чемпіонату Молдови.

Дачія Буюкань (Кишинів, Молдова) — Чорноморець 0:2

Голи: Штогрін, 13, Русин, 65.

Чорноморець: 12 Непогодов (44 Паст, 46; 1 Варакута, 76), 33 Селін (22 «перегляд», 76), Єрмаков (74 "перегляд", 76), 20 Джеймс (2 Войтіховський, 76), 9 Путря (5 Суханов, 76), 14 Кравченко (капітан) (96 Ковальчук, 76), 6 Політило (15 "перегляд", 76), 7 Кузик (21 Бобко, 58), 45 Брагару (18 Літвіненко, 76), 11 Штогрін (10 Коломоєць, 65), 8 Русин (19 Єрмоленко, 76).

Не реалізував пенальті: Єрмоленко, 81.