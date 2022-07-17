Украина

Новачок УПЛ зробив черговий трансфер.

Криворізький Кривбас у поточному трансферному вікні дуже завзято працює над підписанням нових виконавців, і вже може похизуватись укладанням одинадцятого за ліком контракту за час міжсезоння.

Цього разу новачки "елітного" дивізіону вирішили долучити до свого складу вихованця академій харківського Металіста та київського Динамо нападника Назара Волошина.

19-річний гравець виступатиме за "червоно-білих" на правах річної оренди.

Юнак обрав собі №19 на футболці.

За минулий сезон Волошин зіграв 15 матчів, забивши сім голів.